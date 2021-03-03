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Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области

Семён Гудошников
Сегодня в 19:15

Приговоренный к тюремному заключению по делу «Ив Роше» политик Алексей Навальный находится в СИЗО-3 города Кольчугино Владимирской области. Это следует из поста в его инстаграме.

«Привет, это все еще Навальный! Но уже не из „Кремлевского централа“, а из СИЗО-3 „Кольчугино“ Владимирской области. Когда арестанту, следующему на этап, говорят: „Владимирская область“, ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе», — делится он.

По его словам, он не получает корреспонденцию и не знает о событиях в мире. В камере Навальный сидит с двумя заключенными — Дмитрием и Сергеем. Они соревнуются в том, кто лучше приготовит засушенный хлеб. «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно», — пишет политик.

Адвокат Вадим Кобзев написал в твиттере, что Навальный сидит в карантинной камере «в полной изоляции». «В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — добавил защитник оппозиционера.

Согласно источнику ТАСС из правоохранительных органов, Навальный пробудет в «Кольчугино» до отправки в ИК-2 в Покрове. Сейчас политик проходит карантин.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина». В Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что оппозиционер будет помещен в одну из колоний Центрального федерального округа. 27 февраля несколько СМИ сообщили, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. При этом источник «Медиазоны» сказал, что политика уже везут в ИК-2.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

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