В Москве сносят бывшее училище принца Ольденбургского в Немецкой слободе

Работы по сносу градозащитники зафиксировали вечером 1 марта, а к утру следующего дня экскаватором была полностью уничтожена дворовая пристройка и частично снесено левое крыло основного здания. В нем располагалась церковь святого Александра Невского при училище.

В Басманном районе Москвы начался снос исторического здания — бывшего училища имени принца Петра Ольденбургского в Немецкой слободе. Об этом сообщает «Архнадзор».

Как отмечает «Архнадзор», здание не имеет статуса памятника истории и архитектуры, но оно находится на территории объединенной охранной зоны объектов культурного наследия. Рядом со зданием нет информационного щита с описанием проводимых работ, что, по словам градозащитников, противоречит нормам сноса и строительства в Москве.

Активистам не удалось найти каких‑либо документов, разрешающих снос здания. При этом Правила землепользования и застройки Москвы не допускают на этом участке нового строительства.

К вечеру 2 марта работы по сносу были остановлены прибывшими на место полицейскими. Они, по словам градозащитников, не нашли на стройплощадке никакой разрешительной документации. «Архнадзор» обратился в Объединение административно-технических инспекций Москвы и Департамент культурного наследия города.

Здание бывшего училища существует как минимум с середины XIX века, когда его отметили на городском плане Москвы топографа Алексея Хотева. В советское время в нем располагалась Военная академия химической защиты. Главный фасад дома имеет признаки архитектуры классицизма.