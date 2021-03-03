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В Техасе и Миссисипи отменили обязательное ношение масок и сняли ограничения для бизнеса

Виктория Шанина
Сегодня в 9:13

Власти Техаса и Миссисипи отменили масочный режим и разрешили бизнесу работать без ограничений. Белый дом посчитал это решение преждевременным, сообщает ABC News.

«Я анонсировал, что Техас открывается на 100%. Я также прекратил в штате действие масок», — заявил губернатор Техаса Грэг Эбботт.

«Мы снимаем обязанность по ношению масок и бизнес сможет работать на полную мощность без ограничений», — написал губернатор Миссисипи Тэйт Ривз.

По словам старшего советника рабочей группы при Белом доме по борьбе с коронавирусом Энди Славитта, маски спасают множество жизней, и снимать все ограничения — это преждевременное решение. Политик надеется, что власти штатов его пересмотрят.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США находится на первом месте по числу заражений коронавирусом в мире. За все время в стране выявлено 28,7 млн случаев. Умерли более 515 тыс. человек.

В России отменили обязательное ношение масок две республики. Первым регионом стала Удмуртия, кроме масок, власти сняли ограничения для культурно-досуговых учреждений. Затем о таком же решении объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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