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Илон Маск объявил, что построит собственный город в Техасе и назовет его Звездная база

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:13

Основатель SpaceX Илон Маск объявил о планах по созданию нового города в штате Техас. Об этом он написал в своем твиттере.

Где именно будет располагаться Звездная база — он не сообщил. Bloomberg предполагает, что речь идет о переименовании техасской деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Предприниматель добавил, что город будет «dog friendly», а возглавит его «The Doge». По мнению Forbes, так он намекает на криптовалюту Dogecoin, названную в честь пса Доге из мемов про накачанного и маленького сиба-ину.

А вот как на этот пост отреагировали пользователи:

«Первые просочившиеся в сеть кадры из Звездной базы»

В конце прошлого года Маск заявил, что переезжает из Кремниевой долины в Техас. До этого СМИ писали, что он решил перебраться в другой штат, чтобы не платить подоходный налог с прибыли — в Калифорнии он составляет 13,3%, а в Техасе его просто нет. Однако предприниматель опроверг эти слухи.

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