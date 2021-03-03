Илон Маск объявил, что построит собственный город в Техасе и назовет его Звездная база

Основатель SpaceX Илон Маск объявил о планах по созданию нового города в штате Техас. Об этом он написал в своем твиттере.
Где именно будет располагаться Звездная база — он не сообщил. Bloomberg предполагает, что речь идет о переименовании техасской деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.
Предприниматель добавил, что город будет «dog friendly», а возглавит его «The Doge». По мнению Forbes, так он намекает на криптовалюту Dogecoin, названную в честь пса Доге из мемов про накачанного и маленького сиба-ину.
А вот как на этот пост отреагировали пользователи:
В конце прошлого года Маск заявил, что переезжает из Кремниевой долины в Техас. До этого СМИ писали, что он решил перебраться в другой штат, чтобы не платить подоходный налог с прибыли — в Калифорнии он составляет 13,3%, а в Техасе его просто нет. Однако предприниматель опроверг эти слухи.