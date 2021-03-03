перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
К сентябрю в Москве уберут предупреждающие о камерах таблички 13:49
Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках» 13:19
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов 12:43
Хью Грант сыграет главного злодея в новой экранизации игры Dungeons & Dragons 12:23
Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено» 12:10
В России второй день подряд выявляют меньше 11 тыс. случаев коронавируса 11:23
Денис Камалягин/Facebook Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту
Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту 11:15
Лондонские ученые прочитали запечатанное письмо XVII века с помощью стоматологического рентгена 10:57
TikTok начал удалять ролики с призывами к суициду 10:21
Илон Маск объявил, что построит собственный город в Техасе и назовет его Звездная База 10:13
Большинство россиян, потерявших работу, не смогли трудоустроиться в 2020 году 9:58
В Техасе и Миссисипи отменили обязательное ношение масок и сняли ограничения для бизнеса 9:13
espalhafactos/Instagram Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует повесть Джорджа Мартина «Песчаные короли»
Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует повесть Джорджа Мартина «Песчаные короли» Вчера в 23:15
Школы Москвы предупредили родителей о призывах в тиктоке к массовым самоубийствам Вчера в 22:38
Uniqlo выпустит футболки в коллаборации с Харуки Мураками Вчера в 22:05
Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещенного в России контента Вчера в 20:59
Запад вводит очередные санкции, Балагов работает над новой лентой и другие новости дня Вчера в 20:34 Дайджест
Amazon Amazon изменил иконку приложения — в прошлой версии пользователи разглядели ухмыляющегося Гитлера
Amazon изменил иконку приложения — в прошлой версии пользователи разглядели ухмыляющегося Гитлера Вчера в 19:05
Вице-президент Nike уволилась после статьи о том, что ее сын занимается перепродажей кроссовок Вчера в 18:15
В 2027 году откроется первый в истории космический отель Вчера в 17:46
Отключить рекламу

К сентябрю в Москве уберут предупреждающие о камерах таблички

Виктория Шанина
Сегодня в 13:49

В Москве демонтируют почти все предупреждающие знаки 8.23 «Фотовидеофиксация». Останутся только таблички, установленные на въезде в город, пишет Autonews со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На знаке изображен черный фотоаппарат на белом фоне. Около него висит видеокамера, которая фиксирует нарушения правил дорожного движения. Сейчас таких табличек в городе около 2000. Большинство из них будет убрано к 1 сентября 2021 года.

На всех въездах в город будут установлены информационные знаки 6.22 — с принятием нового ГОСТа изменился номер знака, а изображение осталось прежним. По словам представителей ЦОДД, менять такие таблички не придется, так как они просто получили новый статус.

Также в центре добавили, что все водители хорошо знают, где находятся камеры. Кроме того, «данные о них есть в навигаторах, а информация об адресах расположения камер — на едином транспортном портале и сайте ЦОДД».

По задумке, табличка 6.22 будет по-новому информировать о наличии контроля за соблюдением правил и поможет избавиться от нагромождения знаков. При въезде в населенный пункт можно будет поставить только одно такое предупреждение, а не перед каждым устройством.

Вне населенного пункта знаки поставят на расстоянии 150–300 метров до начала зоны контроля. Внутри населенных пунктов — только на въезде около таблички с названием местности.

В 2019 году правительство Москвы раскрыло адреса всех дорожных камер. В списке есть данные о 2476 устройствах, в том числе адрес и точные координаты по широте и долготе.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить