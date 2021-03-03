К сентябрю в Москве уберут предупреждающие о камерах таблички

В Москве демонтируют почти все предупреждающие знаки 8.23 «Фотовидеофиксация». Останутся только таблички, установленные на въезде в город, пишет Autonews со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На знаке изображен черный фотоаппарат на белом фоне. Около него висит видеокамера, которая фиксирует нарушения правил дорожного движения. Сейчас таких табличек в городе около 2000. Большинство из них будет убрано к 1 сентября 2021 года.

На всех въездах в город будут установлены информационные знаки 6.22 — с принятием нового ГОСТа изменился номер знака, а изображение осталось прежним. По словам представителей ЦОДД, менять такие таблички не придется, так как они просто получили новый статус.

Также в центре добавили, что все водители хорошо знают, где находятся камеры. Кроме того, «данные о них есть в навигаторах, а информация об адресах расположения камер — на едином транспортном портале и сайте ЦОДД».

По задумке, табличка 6.22 будет по-новому информировать о наличии контроля за соблюдением правил и поможет избавиться от нагромождения знаков. При въезде в населенный пункт можно будет поставить только одно такое предупреждение, а не перед каждым устройством.

Вне населенного пункта знаки поставят на расстоянии 150–300 метров до начала зоны контроля. Внутри населенных пунктов — только на въезде около таблички с названием местности.

В 2019 году правительство Москвы раскрыло адреса всех дорожных камер. В списке есть данные о 2476 устройствах, в том числе адрес и точные координаты по широте и долготе.