Roots United откроет поп-ап-площадку в петербургском пространстве «K-30»

Промогруппа Roots United откроет новое поп-ап-пространство рядом с музыкальным двором «K-30» на Васильевском острове. Предположительно, место будет называться «Лобби», пишет «Психо Daily».

Согласно источнику телеграм-канала, новая площадка станет тизером открытия уличной и контейнерой частей «K-30». Она займет небольшую часть ангара, где расположен танцпол.

По информации «Психо Daily», в «Лобби» уже согласились выступить Kedr Livanskiy, Simple Symmetry, Липелис, Super Besse, «ГШ» и Инга Мауэр из Амстердама.

«K-30» открылся в гавани Васильевского острова в августе 2020 года. На площадке установили 17 двухэтажных контейнеров, где расположились кафе, бары, магазин винила и галерея. В сентябре там прошел фестиваль Present is Perfect. Сейчас пространство не функционирует.