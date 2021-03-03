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Roots United откроет поп-ап-площадку в петербургском пространстве «K-30»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:30

Промогруппа Roots United откроет новое поп-ап-пространство рядом с музыкальным двором «K-30» на Васильевском острове. Предположительно, место будет называться «Лобби», пишет «Психо Daily».

Согласно источнику телеграм-канала, новая площадка станет тизером открытия уличной и контейнерой частей «K-30». Она займет небольшую часть ангара, где расположен танцпол.

По информации «Психо Daily», в «Лобби» уже согласились выступить Kedr Livanskiy, Simple Symmetry, Липелис, Super Besse, «ГШ» и Инга Мауэр из Амстердама.

«K-30» открылся в гавани Васильевского острова в августе 2020 года. На площадке установили 17 двухэтажных контейнеров, где расположились кафе, бары, магазин винила и галерея. В сентябре там прошел фестиваль Present is Perfect. Сейчас пространство не функционирует.

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