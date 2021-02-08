Тимоте Шаламе в образе Эдварда руки-ножницы, новый альбом Zavet и другие новости дня

В больнице умер 63-летний Виктор Руденко, который поджег себя 31 января в центре Москвы. Оказалось, поступок мужчины был связан не с протестами, а с действиями мошенников, которые хотели отнять у него квартиру.

В Госдуме предложили наделить детей сотрудников МВД и Росгвардии преимуществом при поступлении в ведомственные вузы. Эту практику хотят распространить на детей медиков и учителей.

Двух чеченцев, которых поддерживает «Российская ЛГБТ-сеть», обвинили в пособничестве терроризму. Молодые люди якобы признались, что передавали продукты члену незаконного вооруженного бандформирования.

Павла Крисевича отправили на 25 суток в спецприемник за акцию, по которой он уже отбыл арест. Теперь его посадили за повторное нарушение правил митинга.

В России впервые с октября выявили менее 16 тыс. новых заражений COVID-19, на этот раз — 15 916. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 3 983 197.

YouTube заблокировал, а потом разблокировал видео Алексея Навального, в котором он общается со своим предполагаемым отравителем. Причиной блокировки стало нарушение авторских прав.

«Россия 1» сняла репортаж про «виллу Навального», где оппозиционер, по данным канала, жил после выписки из «Шарите». Роль «комнаты грязи» на себя приняла подсобка, в которой хранится пылесос.

Полиция в Германии конфисковала у мошенника биткоины на 67 млн долларов, но он отказывается назвать пароль. Между тем стоимость криптовалюты впервые превысила 43 тыс. долларов благодаря Илону Маску.

Суд Франции обязал британца снести замок за 64 млн долларов. За 11 лет его владелец так и не получил разрешения на строительство в охраняемой зоне.

Тимоте Шаламе сыграл сына Эдварда руки-ножницы в рекламе Cadillac. Ролик показали на крупнейшем американском спортивном чемпионате Супербоул.

Во время перерыва на Супербоуле выступил The Weeknd. Он сыграл попурри из семи песен и воссоздал на сцене вечерний городской пейзаж.

Marvel опубликовал трейлер нового мини-сериала «Сокол и Зимний солдат», Toho показала японский трейлер фантастического боевика «Годзилла против Конга», Universal Pictures представила тизер нового триллера М.Найта Шьямалана «Old».

Zavet выпустил мини-альбом «nights before gotika». В этом году рэпер обещает выпустить альбом «Gotika», поэтому новый EP служит как бы прелюдией к полноформатному релизу.

13 февраля в Центре Вознесенского покажут медиаспектакль «Современная природа» по мотивам дневника Дерека Джармена. Проект реализован в рамках новой лаборатории «Театр vs. Текст».