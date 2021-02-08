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YouTube заблокировал видео Навального, где он общался со своим предполагаемым отравителем

Виктория Шанина
Сегодня в 14:33

Запись разговора оппозиционера Алексея Навального и сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева была заблокирована. Ролик на YouTube к этому моменту собрал более 20 млн просмотров. Баннер об ограничении доступа к видео заметил «Дождь».

Навальный назвал Кудрявцева своим отравителем и позвонил ему, чтобы получить подтверждение своим доводам. Он представился помощником Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и воспользовался программой, при помощи которой у силовика высветился номер его начальства. Расшифровка разговора есть на сайте The Insider.

В видео были вставки с мемами и кадрами известных фильмов. Вероятно, именно они и стали причиной блокировки. На баннере написано, что были нарушены авторские права ViacomCBS — американской компании, куда входят Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central.

Ранее Следственный комитет отказался проводить проверку о причастности сотрудников ФСБ отравлению Навального. Объяснялось это тем, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».

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