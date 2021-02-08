Суд Франции обязал британца снести замок за 64 млн долларов. Его возводили 11 лет

Верховный суд во Франции постановил снести замок стоимостью 64 млн долларов (около 4,7 млрд рублей). Британский застройщик Патрик Дитер 11 лет возводил его в Грасе, но «забыл» получить разрешение на строительство в охраняемой лесной зоне, пишет The Insider.

Помимо основного убытка, Дитеру придется заплатить штраф в размере 550 тыс. долларов. Крайний срок сноса — июнь 2022 года, за каждый день просрочки будут начисляться дополнительные 600 долларов.

«Это смешно. Никто не нарушал права Патрика Дитера. Его права учитывались на каждом этапе этого юридического пути», — сказал представитель городского совета Граса Поль Эзье.

Замок «Шато Дитера» построен в тосканском стиле на площади 3000 квадратных метров. Он рассчитан на 36 гостей — это 18 обустроенных люксов. Большая часть дома — бутик-отель, однако Дитер и его жена сами в нем проживают. Там есть лаунж-зоны, библиотека, камин XV века, винный погреб, итальянский сад, бассейн и две вертолетные площадки.