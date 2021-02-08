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Суд Франции обязал британца снести замок за 64 млн долларов. Его возводили 11 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 15:21

Верховный суд во Франции постановил снести замок стоимостью 64 млн долларов (около 4,7 млрд рублей). Британский застройщик Патрик Дитер 11 лет возводил его в Грасе, но «забыл» получить разрешение на строительство в охраняемой лесной зоне, пишет The Insider.

Помимо основного убытка, Дитеру придется заплатить штраф в размере 550 тыс. долларов. Крайний срок сноса — июнь 2022 года, за каждый день просрочки будут начисляться дополнительные 600 долларов.

«Это смешно. Никто не нарушал права Патрика Дитера. Его права учитывались на каждом этапе этого юридического пути», — сказал представитель городского совета Граса Поль Эзье.

Замок «Шато Дитера» построен в тосканском стиле на площади 3000 квадратных метров. Он рассчитан на 36 гостей — это 18 обустроенных люксов. Большая часть дома — бутик-отель, однако Дитер и его жена сами в нем проживают. Там есть лаунж-зоны, библиотека, камин XV века, винный погреб, итальянский сад, бассейн и две вертолетные площадки.

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