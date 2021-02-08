Zavet выпустил EP «nights before gotika»

«Nights before gotika» — первый большой релиз рэпера после двух альбомов, выпущенных 2020-м году. Его название отсылает к пластинке «Days Before Rodeo» Трэвиса Скотта .

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Рэпер Zavet, он же Дмитрий Ицков , выпустил новый мини-альбом «nights before gotika». Релиз был приурочен к дню рождения исполнителя.

В альбом вошли пять сольных треков, в том числе «zanoza sport xtreme», «96 слёз», «ополчение 2 dark», «~царапины~» и «gotika interlude». Все они продолжают эстетику «райской готики», взращенную рэпером в сингле и клипе «Paranoia».

В этом году Zavet обещает выпустить полноформатный альбом «Gotika», поэтому «nights before gotika» служит своеобразным мостом к большому релизу.

Ицков начинал как клипмейкер, но позже перешел на музыкальный фланг. Свой первый трек ― «Тизер» ― он записал летом 2018 года вместе с Saluki, а через год, уже освоив Ableton, выпустил первый лонгплей.

Предыдущий альбом Zavet — «Velvet Heaven» — вышел в июле 2020-го. До этого музыкант выпустил 25-трековый альбом «Жилы» — весной прошлого года. На нем поместились целых два фита с Хаски, а также совместные треки с OFFMi, Никитой Забелиным, QT, Сашей Отисом и Catnapp.