Полиция конфисковала биткоинов на 67 млн долларов. Но их владелец отказывается назвать пароль

Немецкая прокуратура конфисковала у мошенника более чем 1700 биткоинов (по нынешнему курсу это около 67 млн долларов или 5 млрд рублей). Но есть одна проблема — владелец не говорит пароль от цифрового кошелька.

Как пишет Reuters, полиция неоднократно спрашивала у преступника пароль, но «он не ответил». «Возможно, он не знает», — предположил прокурор Себастьян Мурер.

Владелец крупной суммы был приговорен к двум годам тюрьмы за тайную установку программного обеспечения на другие компьютеры. С помощью их мощностей он майнил криптовалюту.

Когда мошенник только попал за решетку — в 2019 году — цена биткоина колебалась от 3 до 12 тыс. долларов. За последний его курс взлетел, и сейчас находится на уровне 40 тыс. долларов за один токен. Таким образом конфискованная у немца сумма заметно увеличилась, однако получить к ней доступ правоохранители не могут.

Биткоины хранятся на цифровых кошельках, защищенных шифрованием. Для декодирования информации используется пароль, утрата которого ведет к потере доступа к накоплениям. Из‑за этого нередко случаются неловкие ситуации.

Так, например, недавно американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 млн долларов (около 17,8 млрд рублей или как годовые бюджеты Рязани и Пскова вместе взятые). Он уже израсходовал восемь попыток из десяти, положенные для ввода пароля. Если и две оставшиеся будут неудачными, деньги с кошелька будут заблокированы навсегда.