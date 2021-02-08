перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился новый трейлер фильма «Годзилла против Конга» 15:03
Marvel уволила актера озвучки за серьезный спойлер сериала «ВандаВижен» 15:01
Полиция конфисковала биткоинов на 67 млн долларов. Но их владелец отказывается назвать пароль 14:54
YouTube заблокировал видео Навального, где он общался со своим предполагаемым отравителем 14:33
Ученые рассказали, какой космический мусор на околоземной орбите — самый опасный 14:29
why kei/Unsplash В Москве готовят запуск социального карпулинга
В Москве готовят запуск социального карпулинга 13:49
«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили в Петербурге 13:43
Дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в ведомственные вузы 13:26
«Россия 1» сняла репортаж про «виллу Навального» в Германии. В ответ на видео про «дворец Путина» 13:06
The Weeknd выступил на Супербоуле. Он исполнил свои главные хиты 12:58
В больнице умер мужчина, который поджег себя в день митинга в Москве 12:02
Кадр из ролика «All-Electric Cadillac Lyriq» Тимоте Шаламе сыграл сына Эдварда руки-ножницы в рекламе Cadillac
Тимоте Шаламе сыграл сына Эдварда руки-ножницы в рекламе Cadillac 11:54
В России впервые с октября выявили менее 16 тыс. новых заражений COVID-19 11:11
«Кухня на районе» создала меню вместе с Cream Soda и «Мумий Тролль» в поддержку альбома певицы Сиа 11:07
Двух чеченцев, которых поддерживает «Российская ЛГБТ-сеть», обвинили в пособничестве терроризму 10:40
Племянница Бориса Пастернака подала в суд на Лару Прескотт за плагиат 9:43
Кадр из сериала «Сокол и Зимний Солдат» В трейлере сериала «Сокол и Зимний Солдат» от Marvel герои прыгают с самолета без парашюта
В трейлере сериала «Сокол и Зимний Солдат» от Marvel герои прыгают с самолета без парашюта 9:07
Мэр Торонто объявил день The Weeknd Вчера в 20:56
Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей. Это удавалось лишь 4 российским фильмам Вчера в 20:42
Митинги, которых не было, книга о «Земле и Марсе» от Илона Маска и другие новости дня Вчера в 20:27 Дайджест
Отключить рекламу

Полиция конфисковала биткоинов на 67 млн долларов. Но их владелец отказывается назвать пароль

Семён Гудошников
Сегодня в 14:54

Немецкая прокуратура конфисковала у мошенника более чем 1700 биткоинов (по нынешнему курсу это около 67 млн долларов или 5 млрд рублей). Но есть одна проблема — владелец не говорит пароль от цифрового кошелька.

Как пишет Reuters, полиция неоднократно спрашивала у преступника пароль, но «он не ответил». «Возможно, он не знает», — предположил прокурор Себастьян Мурер.

Владелец крупной суммы был приговорен к двум годам тюрьмы за тайную установку программного обеспечения на другие компьютеры. С помощью их мощностей он майнил криптовалюту.

Когда мошенник только попал за решетку — в 2019 году — цена биткоина колебалась от 3 до 12 тыс. долларов. За последний его курс взлетел, и сейчас находится на уровне 40 тыс. долларов за один токен. Таким образом конфискованная у немца сумма заметно увеличилась, однако получить к ней доступ правоохранители не могут.

Биткоины хранятся на цифровых кошельках, защищенных шифрованием. Для декодирования информации используется пароль, утрата которого ведет к потере доступа к накоплениям. Из‑за этого нередко случаются неловкие ситуации.

Так, например, недавно американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 млн долларов (около 17,8 млрд рублей или как годовые бюджеты Рязани и Пскова вместе взятые). Он уже израсходовал восемь попыток из десяти, положенные для ввода пароля. Если и две оставшиеся будут неудачными, деньги с кошелька будут заблокированы навсегда.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Reuters
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить