«Россия 1» сняла репортаж про «виллу Навального» в Германии. В ответ на видео про «дворец Путина»

В программе «Вести недели» на «России 1» появился сюжет про «виллу Навального». По словам репортеров, оппозиционер снимал дом в самом престижном районе Фрайбурга — города в горах на юго-западе Германии.

Ведущая Анастасия Попова провела экскурсию по двухэтажному дому, где, предположительно, Алексей Навальный жил после выписки из берлинской клиники «Шарите». На первом этаже девушка показывает «просторную гостиную, два дивана, телевизор и свежие фрукты». Затем она проходит на террасу, находит две спальни и кухню, где обращает внимание на кофемашину, набор голландского чая и местное подарочное вино. Журналист Bellingcat Арик Толер выяснил, что такое вино продается в местном супермаркете за три евро.

В спа-зоне виллы Анастасия Попова обнаружила джакузи и бассейн – местную «аквадискотеку». Роль «комнаты грязи» на себя приняла подсобка, в которой хранится пылесос. Однако туалет в доме не золотой, да и ершик «блестит, но не так».

На втором этаже, по словам репортера, есть еще одна гостиная с обеденным столом, кухня, гардеробная, три спальни, две ванные и гостевой туалет. Общая площадь дома, говорится в сюжете, — более 300 квадратных метров. Журналисты утверждают, что за сутки постояльцы такой виллы отдают 530 евро не считая залога, а значит Алексей Навальный потратил на проживание больше 30 тыс. евро за два месяца.