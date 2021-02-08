В сети появился новый трейлер фильма «Годзилла против Конга»

На официальном ютьюб-канале кинокомпании Toho появился японский трейлер фантастического боевика Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Посмотреть его можно здесь.

В новом ролике, как и в дебютном трейлере, можно увидеть кадры с древним приматом и ящером-мутантом, впервые появившимися — тогда еще по отдельности — на киноэкранах в 1933 году. При этом видео для японских зрителей содержит ряд моментов, которых нет в американской версии.

По сюжету картины, Годзилла вновь выйдет из океана и нападет на людей как раз в тот момент, когда на грузовом судне к берегам, по всей видимости, Японии привезут Конга. Два устрашающих противника встретятся и, судя по ролику, разрушат немало городов.