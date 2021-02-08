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В больнице умер мужчина, который поджег себя в день митинга в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 12:02

63-летний Виктор Руденко, который поджег себя 31 января в центре Москвы, умер, не приходя в сознание. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash, Baza и «112». После инцидента мужчина находился в реанимации с тяжелыми ожогами.

Руденко поджег себя у станции метро «Тверская» в день митинга в поддержку Алексея Навального. Прохожие, полицейские и дворник бросились к нему на помощь и через некоторое время смогли потушить огонь.

Изначально не было известно, связан ли инцидент с протестной акцией. Однако позже выяснилось, что мужчину на такой поступок толкнули действия мошенников, которые пытались отнять его квартиру. СМИ также узнали, что Руденко около 20 лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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