Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 43 тыс. долларов. Благодаря Илону Маску

Компания Илона Маска Tesla вложила 1,5 млрд долларов в биткоин. Теперь криптовалюта стоит 43 тыс. долларов — это ее исторический максимум, пишет Coindesk.

За сутки цена биткоина поднялась более чем на 10%, а за последний год выросла как минимум в четыре раза. Основной прирост пришелся на декабрь.

В ближайшем будущем Tesla планирует в тестовом режиме принимать биткоин в качестве оплаты своей продукции. Сам Илон Маск заявил, что надо было купить криптовалюту еще восемь лет назад, но он немного «опоздал на вечеринку».

В начале февраля Илон Маск спровоцировал активный рост цены криптовалюты Dogecoin с помощью мемов. Благодаря паре твитов ее стоимость поднялась на 50%. Валюта, посвященная псу Doge, попала в топ-15 криптовалют по рыночной капитализации.