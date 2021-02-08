В России впервые с октября выявили менее 16 тыс. новых заражений COVID-19

В России выявили 15 916 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В последний раз менее 16 тыс. заражений регистрировали 28 октября, когда суточный прирост составил 15 886 заражений.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Самарской областях, Пермском крае и Челябинской области.