В России впервые с октября выявили менее 16 тыс. новых заражений COVID-19

В России выявили 15 916 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В последний раз менее 16 тыс. заражений регистрировали 28 октября, когда суточный прирост составил 15 886 заражений.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Самарской областях, Пермском крае и Челябинской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 983 197. За последние сутки вылечился 15 881 человек, за все время — 3 472 091. За сутки умерли 407 пациентов, за весь период — 77 068.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 106,1 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,5 млн), на четвертом — Великобритания (3,9 млн).