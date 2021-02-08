Дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в ведомственные вузы

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов предложили наделить детей сотрудников МВД и Росгваврдии преимуществом при поступлении в вузы, которые находятся в ведении этих силовых структур. Их законопроект уже поддержало правительство России, а в марте его могут принять в Госдуме, выяснили «Известия».

Приоритетом при поступлении предлагают наделить детей сотрудников органов внутренних дел и контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых 20 или более лет.

Авторы инициативы объясняют ее необходимость тем, что подобное приоритетное право уже есть у детей военных. Они имеют преимущество при поступлении в военные профессиональные организации и вузы, если их родители отслужили 20 лет или более.

В отзыве правительства утверждается, что изменения не повлияют на возможность других лиц поступать в эти вузы, поскольку преимущественным правом можно будет воспользоваться только при успешном прохождении детьми вступительных испытаний.

По словам члена КПРФ Олега Смолина, в Комитете по образованию все депутаты поддержали этот законопроект. «Чтобы ребенок получил преимущественное право, надо, чтобы его родитель отслужил более 20 лет. Это немало. Но у меня лично вопрос: кого мы поддерживаем этим законопроектом? Если династии в разных профессиях, то логично было бы предоставить такие возможности детям педагогов и медиков с таким же стажем», — размышляет он.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что дети, воспитанные в семье военных, лучше подготовлены к службе и понимают, что такое дисциплина. А силовики, по его мнению, испытывают не меньшую нагрузку.

«По сути, все эти категории относятся к военнослужащим, которым мы даем одинаковые права. Так что фракция ЛДПР этот законопроект поддержит, и он не будет никоим образом выделять какую‑то отдельную категорию граждан», — уверен член ЛДПР Максим Зайцев.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что законопроект в нынешнем виде может вызвать критику в обществе. Он указывает, что детям силовиков и так проще поступать в ведомственные вузы, поскольку у них уже выстроены отношения внутри самой системы.