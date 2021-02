The Weeknd выступил на Супербоуле. Он исполнил свои главные хиты

Певец The Weeknd выступил во время перерыва на Супербоуле, который состоялся в городе Тампа штата Флорида. Концерт можно посмотреть на ютьюбе.

The Weeknd сыграл попурри из своих хитов «Starboy», «The Hills Can’t Feel My Face», «I Feel It Coming», «Save Your Tears», «Earned It», «House of Balloons» и «Blinding Lights». Сцена была оформлена в стиле неонового городского пейзажа, а сам артист появился в образе лирического героя своего прошлогоднего альбома «After Hours».