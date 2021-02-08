The Weeknd выступил на Супербоуле. Он исполнил свои главные хиты

Певец The Weeknd выступил во время перерыва на Супербоуле, который состоялся в городе Тампа штата Флорида. Концерт можно посмотреть на ютьюбе.
The Weeknd сыграл попурри из своих хитов «Starboy», «The Hills Can’t Feel My Face», «I Feel It Coming», «Save Your Tears», «Earned It», «House of Balloons» и «Blinding Lights». Сцена была оформлена в стиле неонового городского пейзажа, а сам артист появился в образе лирического героя своего прошлогоднего альбома «After Hours».
Певец, как и обещал, не пригласил на сцену специальных гостей и исполнил все композиции с бэк-вокалистами и хором. Pitchfork напоминает, что исполнитель вложил 7 млн долларов из личного бюджета в подготовку шоу.
The Weeknd стал первым канадцем, удостоившемся чести стать музыкальным хедлайнером на финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. На поле встретились команды Тампа-Бэй Бакканирс и Канзас-Сити Чифс. Бакканирс одержали победу со счетом 31:9.