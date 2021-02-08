В Центре Вознесенского покажут медиаспектакль по мотивам дневника Дерека Джармена

В Центре Вознесенского пройдет премьера медиаспектакля «Современная природа», поставленного Элиной Куликовой по мотивам дневника британского кинорежиссера и сценариста Дерека Джармена. Об этом «Афише Daily» рассказали представители арт-пространства.

Проект реализован в рамках новой Лаборатории Центра «Театр VS Текст», посвященной исследованиям новых путей взаимодействия текста и театра.

«В названии Лаборатории нам важно не противопоставление, а энергия столкновения, соревнования, возникающая от встречи литературного текста, никак не связанного с привычным, классическим пониманием драмы, и театра — энергия театрального воплощения. Мы надеемся, что сценический текст, созданный в результате такого синтеза, поможет прояснить, как на новом этапе развития театра меняется взаимодействие его частей», — говорится в пресс-релизе.

«Современная природа» — дневник, который Джармен вел в последние годы жизни. В нем он рассказывает о том, что большую часть жизни посвятил не только киноискусству, но и большому саду, который разбил в пригороде Лондона. К обитателям сада Джармен относится как к романтическим партнерам и друзьям: с заботой, вниманием и теплом.

«Сегодняшний мир тревожен в своей необъятности. Современная природа — это одновременно таяние ледников и миграция птиц, космические спутники НАСА и вакцины нового поколения. Возможно, единственно верная форма взаимоотношений, который человек способен выстроить с глобальным хаосом и неопределенностью современности — это нежность», — отмечают в Центре Вознесенского.

К участию в своем новом проекте режиссерка Элина Куликова пригласила композитора и художника Диму Ефремова. Музыкальное сопровождение спектакля — аналоговый звук, исходящий из старых кассетных плееров, выступающих в роли полноценного инструмента. Автор видео сопровождения — художница Кристина Малолеткина. Главную роль исполнил актер Федор Кокорев.

Спектакль покажут на площадке Центра Вознесенского 13 февраля в 18:00 и в 20:00. Билеты можно купить на сайте культурной площадки.