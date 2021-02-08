Двух чеченцев, которых поддерживает «Российская ЛГБТ-сеть», обвинили в пособничестве терроризму

20-летнего Салеха Магамадова и 17-летнего Исмаила Исаева, которых насильно привезли в Чечню после задержания в Нижнем Новогороде, обвинили в пособничестве терроризму. По словам министра информации и печати Чечни, которые передает ТРК «Грозный», сейчас следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании, максимальное наказание — 15 лет тюрьмы).

Чеченские правоохранители утверждают, что Исаев и Магомадов помогали члену незаконного вооруженного формирования Рустаму Борчишвили, входившего в террористическую группу Аслана Бютукаева. Последний был уничтожен 20 января 2021 года на окраине села Катыр Юрт. Как сообщает ТРК «Грозный», задержанных «опросили в присутствии их отца» и «они дали признательные показания».

Незадолго до официальных обвинений чеченские следователи передали адвокату молодых людей Марку Алексееву записку, что его подзащитных считают пособниками террористов, поскольку они якобы передали продукты боевику Борчашвили, убитому в октябре 2020 года. В «Российской ЛГБТ-сети», которая поддерживает Исаева и Магамадова, сказали, что уголовное дело против них могло быть сфабриковано под пытками.

Магомедов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. По информации «Кавказского узла», в апреле 2020 года их задержали по подозрению в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и снимки других людей. После этого один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла обоим уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля Магамедова и Исаева задержали и насильно увезли обратно в Чечню.