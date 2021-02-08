Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварада руки-ножницы в рекламе Cadillac

Cadillac выпустил новую рекламу, главным героем которой стал сын Эдварда руки-ножницы в исполнении Тимоти Шаламе. Ролик с отсылкой к культовому фильму Тима Бертона показали на крупнейшем американском спортивном чемпионате Супербоул.
Сюжет посвящен подростку с лезвиями вместо пальцев по имени Эдгар, которому тяжело влиться в социум: он прокалывает мяч для регби и цепляется за заборы. Зато управлять новым Cadillac LYRIQ ему удается.
Вместе с Шаламе на экране появляется Вайнона Райдер из оригинальной картины. Она играет мать Эдгара.
В автомобиле LYRIQ можно полностью передать управление электронной системе. Круиз-контроль будет не только поддерживать скорость, но и ориентироваться на местности и рулить.
Ранее компания General Motors представила концепт летающего «кадиллака». Автомобиль оснащен четырьмя роторами, которые позволяют развивать скорость в воздухе до 88 километров в час. Однако, как отмечает TechCrunch, это всего лишь концепция, и ее вряд ли когда‑нибудь реализуют именно в таком виде.