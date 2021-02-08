Павла Крисевича отправили на 25 суток в спецприемник. За акцию, по которой он уже отбыл арест

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 25 суток активиста Павла Крисевича за акцию на Арбате, во время которой он заковал себя в шар из колючей проволоки. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «ОВД-инфо» Сергея Тельнова.

Крисевича признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). По словам Тельнова, наказание акционист будет, скорее всего, отбывать в спецприемнике в Мневниках.

Крисевич уже отсидел 14 суток административного ареста за акцию на Арбате. В конце января Пресненский суд Москвы признал его виновным в неподчинении законному требованию полицейского.

24 января активист в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки на старом Арбате. Он выкрикивал политические лозунги и был задержан сотрудником полиции. Акция получила название «Сфера души русского человека».