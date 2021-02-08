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Павла Крисевича отправили на 25 суток в спецприемник. За акцию, по которой он уже отбыл арест

Семён Гудошников
Сегодня в 15:31

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 25 суток активиста Павла Крисевича за акцию на Арбате, во время которой он заковал себя в шар из колючей проволоки. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «ОВД-инфо» Сергея Тельнова.

Крисевича признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). По словам Тельнова, наказание акционист будет, скорее всего, отбывать в спецприемнике в Мневниках.

Крисевич уже отсидел 14 суток административного ареста за акцию на Арбате. В конце января Пресненский суд Москвы признал его виновным в неподчинении законному требованию полицейского.

24 января активист в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки на старом Арбате. Он выкрикивал политические лозунги и был задержан сотрудником полиции. Акция получила название «Сфера души русского человека».

Как пояснял сам Крисевич, своим поступком он хотел показать, что «русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они как заключенная в сферу из колючей проволоки „душа“».

Крисевич получил известность после перформанса в поддержку политзаключенных, который он устроил 5 ноября напротив здания ФСБ на Лубянке. Тогда соратники акциониста в плащах с надписью «ФСБ» повесили его на крест, подожгли площадку и начали бросать в огонь условные тома уголовных дел. За эту акцию Крисевича отчислили из РУДН.

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