Быстрое старение в тизере нового триллера Шьямалана «Old»

Картина рассказывает о семье, приехавшей отдохнуть на пляж. Позже герои понимают, что их возраст начинает очень быстро меняться, и продожительность жизни сокращается до одного дня.

Компания Universal Pictures представила тизер-трейлер нового триллера М. Найта Шьямалана «Old». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В фильме снялись Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл и другие. Продюсерами выступили Ашвин Раджан и Марк Бьенсток, работавшие с Шьямаланом над лентой «Стекло». Выход картины на большие экраны запланирован на июль.

В декабре появился трейлер второго сезона сериала М.Найта Шьямалана «Дом с прислугой». Продолжение психологического триллера расскажет о поисках пропавшего ребенка и его загадочной няни. В проекте снялись Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.