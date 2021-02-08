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Быстрое старение в тизере нового триллера Шьямалана «Old»

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:04

Компания Universal Pictures представила тизер-трейлер нового триллера М. Найта Шьямалана «Old». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина рассказывает о семье, приехавшей отдохнуть на пляж. Позже герои понимают, что их возраст начинает очень быстро меняться, и продожительность жизни сокращается до одного дня.

В фильме снялись Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл и другие. Продюсерами выступили Ашвин Раджан и Марк Бьенсток, работавшие с Шьямаланом над лентой «Стекло». Выход картины на большие экраны запланирован на июль.

В декабре появился трейлер второго сезона сериала М.Найта Шьямалана «Дом с прислугой». Продолжение психологического триллера расскажет о поисках пропавшего ребенка и его загадочной няни. В проекте снялись Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.

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