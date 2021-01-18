Арест Навального, шесть лет колонии для Мифтахова и другие новости дня

Алексея Навального арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик призвал людей на улицы, штабы Навального готовят протесты по всей стране.

Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил шесть лет колонии по делу о поджоге офиса «Единой России». Остальным фигурантам назначили условные сроки.

Минск лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Международная федерация хоккея усомнилась в безопасности проведения игр в Беларуси.

В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавируса, общее число заражений увеличилось до 3 591 066. С 18 января в стране стартовала массовая вакцинация от COVID-19.

Жители Башкирии, переболевшие коронавирусной инфекцией или привившиеся от нее, получат специальные антиковидные паспорта. Документ освободит от некоторых ограничений и даст ряд привилегий.

Кот Кузя, сбежавший полгода назад с рейса Ярославль — Петербург, нашелся в поселке у аэропорта. Все это время его кормили небезразличные дачники.

Американская «Коалиция за более безопасный интернет» потребовала удалить Telegram из App Store. Там считают, что в мессенджере распространяют расистский, антисемитский и разжигающий ненависть контент.

New Radicals воссоединятся впервые с 1999 года, чтобы сыграть одну песню в честь вступления Джо Байдена в должность президента. Кстати, к его инаугурации подготовили специальный плейлист.

Венецианский кинофестиваль отказался от внеконкурсной программы Sconfini, посвященной артхаусному кино. Теперь подобные ленты будут показывать в секции Orizzonti Extra, где нет жанровых ограничений.

Режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера выйдет единым 4-часовым фильмом. Премьера намечена на март этого года.

В сети появился тизер сериала «За час до рассвета» с Константином Хабенским. Его дата выхода пока не раскрывается.

Artemiev и Муся Тотибадзе записали совместную песню «Инстинктивно», а группа «Колибри» выпустила новый сингл «Молодая» — первый за 10 лет.