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Группа «Колибри» выпустила новый сингл «Молодая» впервые за 10 лет

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:15

Петербургский женский ансамбль «Колибри» выпустил новый сингл «Молодая» впервые с 2009 года. Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.

Песня войдет в предстоящий альбом группы, который должен выйти уже этой зимой. Вокалистка ансамбля Елена Юданова исполнила «Молодую» в аранжировке российского композитора Олега Эмирова.

Сингл появился на стриминговых сервисах 15 января — раньше, чем планировали участницы «Колибри».

«Произошедшую утечку в виде песни „Молодая“ с нового альбома решили не зачищать с электронных площадок. Ибо распространение приняло неконтролируемые формы. Тогда я обниму виртуально Андрея Шелютто за его прекрасную обложку. Андрей — художник нашего альбома, все оформление сделано им. Внезапная и дурацкая утечка демонстрирует первую работу для нашего релиза. Очень благодарю, Андрей, за радость сотрудничества!» — написала в паблике «Колибри» в «ВКонтакте» другая вокалистка Инна Волкова.

Музыкальный коллектив «Колибри», работающий на стыке различных стилей и жанров, был основан в Петербурге в 1988 году. Творческий подъем группы пришелся на начало 1990-х годов и взял длительную паузу только в 2009 году. Сейчас в ансамбль входят три вокалистки — Елена Юданова, Инна Волкова и Ирина Шароватова. Соосновательница «Колибри» Наталья Пивоварова погибла в 2007 году в автокатастрофе.

О том, что «Колибри» планируют выпустить первый за 10 лет альбом, стало известно в конце 2019 года. Средства на запись собрали с помощью сервиса «Планета.ру». Среди выставленных лотов были копии предстоящей пластинки, а также предыдущие альбомы, футболки с логотипом группы и книга Инны Волковой «Статус: одна из „Колибри“».

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