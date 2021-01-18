Группа «Колибри» выпустила новый сингл «Молодая» впервые за 10 лет

Петербургский женский ансамбль «Колибри» выпустил новый сингл «Молодая» впервые с 2009 года. Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе. Песня войдет в предстоящий альбом группы, который должен выйти уже этой зимой. Вокалистка ансамбля Елена Юданова исполнила «Молодую» в аранжировке российского композитора Олега Эмирова.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13131223' target="_blank">Молодая</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1238668' target="_blank">Колибри</a> на Яндекс.Музыке

Сингл появился на стриминговых сервисах 15 января — раньше, чем планировали участницы «Колибри». «Произошедшую утечку в виде песни „Молодая“ с нового альбома решили не зачищать с электронных площадок. Ибо распространение приняло неконтролируемые формы. Тогда я обниму виртуально Андрея Шелютто за его прекрасную обложку. Андрей — художник нашего альбома, все оформление сделано им. Внезапная и дурацкая утечка демонстрирует первую работу для нашего релиза. Очень благодарю, Андрей, за радость сотрудничества!» — написала в паблике «Колибри» в «ВКонтакте» другая вокалистка Инна Волкова. Музыкальный коллектив «Колибри», работающий на стыке различных стилей и жанров, был основан в Петербурге в 1988 году. Творческий подъем группы пришелся на начало 1990-х годов и взял длительную паузу только в 2009 году. Сейчас в ансамбль входят три вокалистки — Елена Юданова, Инна Волкова и Ирина Шароватова. Соосновательница «Колибри» Наталья Пивоварова погибла в 2007 году в автокатастрофе.