Кот Кузя, который шесть месяцев назад сбежал из аэропорта в поселке Туношна Ярославской области, нашелся целым и невредимым. Все это время кот жил в дачном поселке рядом с аэропортом, пишет «Московский комсомолец».

Летом Кузю прикармливали дачники, а когда наступили холода, они, по всей видимости, перестали посещать загородный дом. Тогда кот решил найти нового кормильца — им стал проживающий в поселке сотрудник аэропорта Туношна.

Мужчина слышал историю Кузи, а потому опознал беглеца. Он связался с хозяевами животного, и вскоре они должны приехать в Ярославль за питомцем.

Кузя сбежал с авиарейса в августе прошлого года, отказавшись лететь в багажном отделении. Он выбил головой металлическую решетку переноски, поранил палец сотрудницы авиакомпании и скрылся. Хозяева кота Владислав и Анастасия живут в Петербурге. Они не расставались с любимым питомцем два года, а после его потери не теряли надежды его найти.