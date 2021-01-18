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New Radicals воссоединятся впервые с 1999 года, чтобы сыграть одну песню в честь инаугурации Байдена

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:56

Американская группа New Radicals воссоединится впервые с 1999 года. Об этом сообщает Rolling Stone.

Артисты выступят 20 января на онлайн-мероприятии Parade Across America, приуроченном к инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Они исполнят свой хит «You Get What You Give».

Песню использовал во время предвыборной кампании Демократической партии Дуглас Эмхофф, муж будущего вице-президента Камалы Харрис. Байден ранее рассказывал, что композиция помогла его семье эмоционально пережить последние дни жизни его сына Бо, который скончался в 2015 году.

На концерте по случаю инаугурации избранного президента выступят Леди Гага, Дженнифер Лопес, Деми Ловато и Джастин Тимберлейк. В мероприятии также примут участие давние друзья Джо Байдена — отец Лео О'Донован и преподобный доктор Сильвестр Биман.

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