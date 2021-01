New Radicals воссоединятся впервые с 1999 года, чтобы сыграть одну песню в честь инаугурации Байдена

Американская группа New Radicals воссоединится впервые с 1999 года. Об этом сообщает Rolling Stone.

Артисты выступят 20 января на онлайн-мероприятии Parade Across America, приуроченном к инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Они исполнят свой хит «You Get What You Give».