В России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В первый год могут привить 60% россиян

В России 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, в первый год вакцинация может охватить 60% россиян.

Жители страны могут бесплатно привиться одной из двух отечественных вакцин, прошедших государственную регистрацию. Это «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Как пишет «Интерфакс», на следующей неделе в Минздрав поступят документы для регистрации третьей вакцины — разработанной Центром имени Чумакова РАН. Вторая фаза ее клинических испытаний практически завершена, рассказали агентству источники на фармацевтическом рынке.

По данным «Коммерсанта», к середине января в Москве прививку от COVID-19 сделали 140 тыс. человек, в Петербурге — 18,5 тыс. человек, в Ленинградской области — 1200 человек, в Свердловской — 12 тыс.

Перейти «от масштабной к массовой вакцинации» поручил правительству Владимир Путин. По его словам, промышленность уже превысила плановый объем выпуска вакцины, а значит, пора делать прививки от COVID-19 всем россиянам.