Режиссерская версия «Лиги справедливости» Снайдера выйдет сразу единым 4-часовым фильмом

Изначально Снайдер планировал выпустить фильм в виде четырех частей. Сейчас, в беседе с поклонником в соцсети Vero, он подтвердил, что картина будет опубликовала целиком.

В 2016 году Снайдер после окончания съемок не смог участвовать в постпродакшене картины из‑за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Тогда режиссерское место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил проект. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм, появившийся на экранах в 2017 году, вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

В 2018 году фанаты запустили хештег #ReleasetheSnyderCut («Выложите версию Снайдера») и обратились к Warner Bros. с просьбой дать Снайдеру возможность поработать над своей версией блокбастера.

Премьера «Снайдер-ката» намечена на март этого года. Он появится на стриминговой платформе HBO Max в марте.