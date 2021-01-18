Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

В Минске в 2021 году не пройдет чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) лишила город этого права, говорится на сайте организации. Причиной назвали проблемы безопасности.

У IIHF возникли сомнения относительно «благополучия и безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, приезжих зрителей и СМИ».

«Хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой‑либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным», — сказал глава IIHF Рене Фазель.

Чемпионат должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Пока неизвестно, куда перенесут матчи из Минска, но, возможно, Латвия станет единственной страной проведения ЧМ.