Венецианский кинофестиваль больше не будет показывать артхаусные фильмы в отдельной программе

Организаторы кинофестиваля в Венеции закрыли секцию Sconfini, в которой показывали артхаусные фильмы вне конкурса. Ее частично заменит программа Orizzonti Extra без каких‑либо жанровых ограничений.

Deadline сообщает, что в новой программе будут участвовать ленты, которые длятся не более 60 минут, а их показы «сопровождаются встречами с авторами и деятелями культуры». Специально подобранное жюри будет проверять соответствие всем критериям и вручать приз лучшему номинанту.

Впервые показ артхаусных фильмов в секции Sconfini прошел в 2018 году и спустя два года временно закрылся из‑за пандемии. Теперь режиссерам нестандартного жанра придется сокращать хронологию лент и участвовать в конкурсе Orizzonti Extra. Остальные сегменты ближайшего 78-го фестиваля останутся прежними.

Следующий кинофестиваль пройдет в этом году с 1 по 11 сентября. Жюри возглавит создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо. «Как председатель жюри и, что более важно, как вечный киноман, я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, отобранным фестивалем. Я полон искренней надежды и волнения», — поделился режиссер.