Поиски убийцы в тизере сериала «За час до рассвета» с Константином Хабенским

Стриминговый сервис more.tv опубликовал тизер сериала «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Действие разворачивается в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев после войны устраивается на службу в милицию в команде майора Шумейко по прозвищу Сатана. В городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ. Чтобы поймать убийцу, Журавлев придумывает необычный план.