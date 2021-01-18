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Поиски убийцы в тизере сериала «За час до рассвета» с Константином Хабенским

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:31

Стриминговый сервис more.tv опубликовал тизер сериала «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Действие разворачивается в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев после войны устраивается на службу в милицию в команде майора Шумейко по прозвищу Сатана. В городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ. Чтобы поймать убийцу, Журавлев придумывает необычный план.

Вместе с Хабенским в проекте роли исполнили Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Алена Михайлова и другие. Режиссером выступил Игорь Зайцев, работавший над продолжением сериала «Диверсант». Среди продюсеров числится Федор Бондарчук.

Дата премьеры сериала «За час до рассвета» пока не раскрывается.

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