Artemiev и Муся Тотибадзе записали совместную песню «Инстинктивно»

«Эта песня была написана пару лет назад, и я сразу понял, что она будет дуэтной. Она долго ждала тот второй голос, с которым будет звучать лучше всего. И я очень рад, что этот дуэт случился именно с Мусей», — рассказывает Павел Артемьев , автор песен и продюсер группы.

Сингл войдет в новый альбом Artemiev, который коллектив планирует выпустить в начале 2021 года.

Группа Artemiev и певица Муся Тотибадзе выпустили совместную песню, которая называется «Инстинктивно». Послушать релиз можно на большинстве стриминговых сервисов.

Текст и вокал сингла наполнены душевностью, а его мотив напоминает равномерное биение сердца. «Инстинктивно» — композиция, которая, возможно, станет «самым теплым из всего, что вы услышите этой зимой», говорится в пресс-релизе.

Artemiev — московский коллектив, основанный Павлом Артемьевым, — музыкантом, актером и автором песен. В прошлом году группа отметила свое 10-летие.

Муся Тотибадзе еще только начинает завоевывать отечественную инди-сцену. Ее дебютный альбом «Мальчик» увидел свет в мае 2019 года. После певица выпустила клипы на треки «Разбегаюсь», «Кто остановит этот дождь» и «Тебя». А в конце 2020-го она выпустила новую пластинку «Молодость».