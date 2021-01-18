Алексея Навального арестовали на 30 суток

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова назначила Алексею Навальному арест на 30 суток, до 15 февраля. Об этом сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

Представитель МВД на заседании сказала, что Навальный многократно нарушал условия испытательного срока.

ФСИН просила отправить Навального под арест до рассмотрения вопроса о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Это заседание намечено на 29 января. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он уже отбыл под домашним арестом.

Сегодняшнее заседание проходило в отделении полиции в Химках, а не в здании Химкинского суда. В МВД по Московской области это объяснили тем, что «у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». По этой же причине на заседание ограничили доступ.

Уголовное дело на Алексея Навального и его брата Олега завели в 2012 году. По версии гособвинения, компания Навальных «Главподписка» оказала услуги «Ив Роше» по завышенным ценам, нанеся ей ущерб в 55 млн рублей.

Несмотря на отказ представителей «Ив Роше» от претензий к «Главподписке», 30 декабря 2014 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком на пять лет, а его брата к 3,5 годам тюрьмы. Позже испытательный срок политика увеличили на год — он закончился 30 декабря 2020 года.

В 2017 году Европейский суд по правам человека назвал судебное разбирательство по делу «Ив Роше» несправедливым и обязал российские власти выплатить братьям компенсации. В апреле 2018 года Верховный суд России признал приговор законным и оставил его в силе, но компенсации Навальным все же выплатили.