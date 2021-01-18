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В США потребовали удалить Telegram из App Store

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:55

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала иск к Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. Об этом сообщает The Washington Post.

В НКО пожаловались суду, что руководство Telegram должным образом не отреагировало на распространение экстремистского контента во время штурма Капитолия. Там убеждены, что в мессенджере распространяются сообщения расистского, антисемитского и другого разжигающего ненависть содержания.

Авторы иска утверждают, что Telegram нарушает условия пользования App Store, допуская размещение таких высказываний. В этой связи мессенджер требуют удалить из магазина приложений Apple.

Помимо этого, в организации готовятся подать аналогичный иск к Google. По словам президента НКО Марка Гинзберга, Telegram выделяется распространением экстремистского контента даже по сравнению с социальной сетью Parler, популярной среди сторонников Дональда Трампа.

В начале января сторонники действующего президента США взяли штурмом здание конгресса в Вашингтоне, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.

После этого аккаунты Трампа заблокировали многие соцсети, в том числе Facebook, YouTube и Twitter, обвинив президента в подстрекательстве к насилию. И если первые две сделали это на время, то последняя — навсегда.

Соцсеть Parler, в которой сторонники Трампа общались друг с другом и распространяли дезинформацию о фальсификации результатов голосования, удалили из App Store и Google Play. На этом фоне Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Предполагается, что туда устремились союзники действующего президента.

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