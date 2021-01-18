«Не бойтесь»: Навальный призвал сторонников на улицы. Штабы политика готовят протесты по всей стране

«Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее», — призывает Навальный.

Алексей Навальный записал видеообращение к своим сторонникам и призвал выходить на протесты. Штабы оппозиционера по всей России готовят митинги на 23 января, сообщает руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.

Видео появилось на официальном ютьюб-канале Навального сразу после заседания в Химкинском городском суде, где его арестовали на 30 суток. Следующее заседание состоится 29 января, на нем решится, заменить ли Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу по прилете в Россию после лечения от отравления в Берлине. Полиция работала по приказу ФСИН, которая добивается замены условного срока на реальный, ссылаясь на нарушение Навальным правил прохождения испытательного срока по делу «Ив Роше».