Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил 6 лет колонии

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии общего режима. Об этом заявила его адвокат Светлана Сидоркина, передает ТАСС.

Остальные фигуранты получили условные сроки: Андрей Ейкин — два года, Елена Горбань — четыре. По делу также проходит Алексей Кобаидзе, который уехал из России.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года после обыска в общежитии. СМИ сообщали, что дело против аспиранта может быть связано с неразорвавшейся самодельной бомбой, обнаруженной в Балашихе, а сам математик — с левой организацией «Народная самооборона». Мифтахов рассказал, что полицейские били его и пытали шуруповертом.

Через несколько дней его отпустили, но затем снова арестовали. На этот раз его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Аспирант свою вину отрицает и утверждает, что дело против него сфабриковано.

Прокуратура просит назначить для математика шесть лет колонии общего режима. Обвинение строится на показаниях двух засекреченных свидетелей.

В марте 2019 года «Мемориал» признал Мифтахова политическим заключенным. С требованием освободить аспиранта выступили более 2500 ученых-математиков со всего мира.