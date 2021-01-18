В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 729 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае, Вологодской и Челябинской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 591 066. За последние сутки вылечились 18 333 человека, за все время — 2 978 764. За сутки умер 471 пациент, за все время — 66 037.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 95 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (24 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,4 млн).