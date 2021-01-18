В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 729 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае, Вологодской и Челябинской областях.