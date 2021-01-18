Лейбл The Raedio, основанный актрисой Иссой Рэй, подготовил специальный плейлист для инаугурации избранного прездиента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Его можно послушать в Spotify и Apple Music.
В коллекции из 46 треков можно найти треки призаннных классиков, среди которых Марвин Гей, Earth, Wind & Fire, Стиви Уандер, Брюс Спрингстин и Led Zeppelin. В плейлисте также много композиций более современных артисто, например, N.E.R.D, The Internet, Бейонсе, MF Doom и Кедрик Ламар.
Издание NME обратило внимание на пользователей соцсетей, которые выступили с критикой плейлиста. Одни убеждены, что Байден не слушает большую часть этих артистов, а другие напомнили, что в 2010 году администрация Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом, депортировала рэпера MF Doom. Артист, рожденный в Великобритании и переехавший в США еще ребенком, так и не смог получить американское гражданство. Впервые выехав из США, чтобы отыграть концерты в Европе, он не смог вернуться домой из‑за запрета со стороны властей.
Ранее стало известно, что на онлайн-мероприятии Parade Across America, приуроченном к инаугурации Байдена, выступит группа New Radicals. Коллектив воссоединился впервые с 1999 года, чтобы исполнить свой хит «You Get What You Give».