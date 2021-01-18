Лейбл The Raedio, основанный актрисой Иссой Рэй, подготовил специальный плейлист для инаугурации избранного прездиента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Его можно послушать в Spotify и Apple Music.

В коллекции из 46 треков можно найти треки призаннных классиков, среди которых Марвин Гей, Earth, Wind & Fire, Стиви Уандер, Брюс Спрингстин и Led Zeppelin. В плейлисте также много композиций более современных артисто, например, N.E.R.D, The Internet, Бейонсе, MF Doom и Кедрик Ламар.