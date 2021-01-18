Жителям Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта

Жители Башкирии, которые переболели коронавирусом или привились от инфекции, получат специальные антиковидные паспорта. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

Соответствующий документ будет выдаваться в электронном виде на местном портале госуслуг. Получить его смогут те, кто «вакцинировался или подтвердил наличие антител в сертифицированном медицинском учреждении». Предъявить антиковидный паспорт по месту требования можно будет с помощью QR-кода на телефоне или в распечатанном виде.

По словам главы Башкирии, проект должен быть запущен 5 февраля. Паспорт поможет снять много ограничений с жителей республики, а также даст им ряд привилегий. Тем не менее обладателям таких документов придется, как и раньше, соблюдать масочный режим.

Хабиров отметил, что этот документ станет дополнительным стимулом для прохождения вакцинации. По его данным, в республику уже поставлено 13 842 дозы «Спутника V», а до конца января поступят еще 50 800 доз вакцины.

Россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, с начала января начали выдавать паспорта вакцинированных. Получить документ можно в личном кабинете на портале госуслуг.

18 января в стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в первый год могут привиться до 60% населения. У россиян есть возможность выбрать, каким препаратом делать прививку — «Спутником V» от Центра имени Гамалеи или вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором».