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Дайджест

Пресс-конференция Путина, подорожание проезда в Москве и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:29

17 декабря Владимир Путин провел завершающую пресс-конференцию 2020 года. На ней он поговорил об экономике страны и пандемии, обсудил отравление Алексея Навального и дело Ивана Сафронова, а также пообещал семьям с детьми до семи лет выплаты по 5000 рублей к Новому году.

В России за сутки выявили 28 214 новых случаев коронавируса — на 1705 больше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 2 762 668.

У президента Франции Эмманюэля Макрона нашли коронавирус. Он самоизолируется на ближайшую неделю, но продолжит работать удаленно.

Из‑за осложнений от COVID-19 умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ему был 61 год, политик лечился в берлинской клинике Charité.

Москвичка сломала спину в двух местах, выпав из окна второго этажа. Ее не лечили месяц, приравняв падение к суициду.

В 2021 году подорожает проезд в московском транспорте по карте «Тройка». Разовая поездка будет стоить 42 рубля.

Спортивный арбитраж сократил срок отстранения российских атлетов от международных соревнований. Они не смогут выступать под национальным флагом до декабря 2022 года.

Петербургский завод «Ракета» восстановит часы из Нотр-Дама, сгоревшие при пожаре. Специалисты воссоздадут механизм Collin, управлявший четырьмя циферблатами на соборе.

Берлинский кинофестиваль в 2021 году могут провести в онлайн-формате. Планируется, что это произойдет в марте.

Автор «Благоволительниц» Джонатан Литтелл выступит режиссером и сценаристом фильма на русском языке. Производством займется российская студия Hype Film, начало съемок — в 2021 году.

Ларс фон Триер снимет третий сезон своего хоррор-сериала 90-х «Королевство». А в России в следующем году выйдут в повторный прокат знаковые фильмы режиссера.

С 2 по 10 января 2021 года в лектории музея «Гараж» пройдут показы кинопрограммы «Продолжение экскурсии». В нее вошли фильмы, где произведения искусства играют важную роль для драматургии.

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