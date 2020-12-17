перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Афиша» покажет визуальный перформанс Ильи Шагалова «Хикикомори», посвященный самоизоляции 15:25
«Это хороший урок»: Владимир Путин прокомментировал скандал со слитым интимным видео Артема Дзюбы 14:59
С 21 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию для работников СМИ, транспорта и промышленности 14:41
«Это предательство»: Путин — о деле Ивана Сафронова и своей готовности к выборам-2024 14:40
Больше половины российских учителей не хотят вакцинироваться от коронавируса 13:39
Пресс-конференция президента «Кому он нужен-то»: Путин — об отравлении Навального и расследовании о Кирилле Шамалове
«Кому он нужен-то»: Путин — об отравлении Навального и расследовании о Кирилле Шамалове 13:37
В новогодние праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антикоронавирусными мерами 12:55
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом 12:34
Джаред Лето может сыграть главную роль в сериале Apple TV+ 12:25
В Петербурге неизвестные забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Теперь их ищет полиция 11:51
Московский департамент транспорта В 2021 году подорожает проезд в московском транспорте по карте «Тройка»
В 2021 году подорожает проезд в московском транспорте по карте «Тройка» 11:43
В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса 11:15
Из‑за коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес 10:54
Variety: Берлинский кинофестиваль в 2021 году может пройти онлайн 10:52
В Москве откроется мультимедийный центр по истории книги 10:15
abamaolabama/Instagram Москвичка сломала спину, выпав из окна. Ее не лечили месяц, приравняв падение к суициду
Москвичка сломала спину, выпав из окна. Ее не лечили месяц, приравняв падение к суициду 9:56
Псковские депутаты потребовали возбудить уголовное дело о покушении на Алексея Навального 9:01
Петербургский завод восстановит часы из Нотр-Дама, сгоревшие при пожаре 3:59
Кейт Бекинсейл заменит Айлу Фишер в черной комедии «Guilty Party» 3:31
Дом художника Василия Поленова в Москве станет музеем 3:05
Отключить рекламу

«Это предательство»: Путин — о деле Ивана Сафронова и своей готовности к выборам-2024

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:40

Владимир Путин в рамках завершающей год пресс-конференции, отвечая на два вопроса журналиста Андрея Колесникова, прокомментировал дело Ивана Сафронова и свою готовность принимать участие в грядущих выборах. Трансляция велась на телеканале «Россия 1».

«Вы правда готовы приступить к исполнению президентских сроков в 2024 году? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей это выглядело жестоко. Оно того стоило?» — спросил президента Колесников.

Путин ответил, что пока не знает, будет ли участвовать в выборах. «Стоило или не стоило — у меня есть универсальное правило. Пойдет на благо страны или нет? Если не пойдет, то не стоило. Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы. Делать это или не делать, посмотрю», — ответил глава государства.

Второй вопрос Колесникова был про дело Ивана Сафронова. Журналист спросил, не слишком ли часто стали применять статью о госизмене в России и можно ли простить Сафронова, если он «оступился». Он отметил, что готов лично поручиться за Сафронова.

«Следствие должно разобраться. Его судят не за его журналистскую деятельность. Он не какой‑то диссидентсвующий журналист, который борется с властью. <…> Вы сказали, что он мог оступиться. Да, бывает. Надо смотреть степень опасности содеянного, какой он реально вред нанес. <…> Самый большой грех, который есть, — это предательство. А сдача закрытой информации спецслужбам — это предательство».
Владимир Путин,
президент России

По словам Путина, решение по делу Сафронова примет суд, «пока об этом говорить преждевременно». «Давайте, может, про спорт?» — спросил Песков, забирая слово и выбирая, кто задаст следующий вопрос.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
хип-хоп
Lil Krystalll
Фрешмен новой школы рэпа с причудливым и манящим звучанием

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Иван Сафронов
Андрей Колесников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить