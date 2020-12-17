Владимир Путин в рамках завершающей год пресс-конференции, отвечая на два вопроса журналиста Андрея Колесникова, прокомментировал дело Ивана Сафронова и свою готовность принимать участие в грядущих выборах. Трансляция велась на телеканале «Россия 1».
«Вы правда готовы приступить к исполнению президентских сроков в 2024 году? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей это выглядело жестоко. Оно того стоило?» — спросил президента Колесников.
Путин ответил, что пока не знает, будет ли участвовать в выборах. «Стоило или не стоило — у меня есть универсальное правило. Пойдет на благо страны или нет? Если не пойдет, то не стоило. Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы. Делать это или не делать, посмотрю», — ответил глава государства.
Второй вопрос Колесникова был про дело Ивана Сафронова. Журналист спросил, не слишком ли часто стали применять статью о госизмене в России и можно ли простить Сафронова, если он «оступился». Он отметил, что готов лично поручиться за Сафронова.
По словам Путина, решение по делу Сафронова примет суд, «пока об этом говорить преждевременно». «Давайте, может, про спорт?» — спросил Песков, забирая слово и выбирая, кто задаст следующий вопрос.