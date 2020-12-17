Владимир Путин в рамках завершающей год пресс-конференции, отвечая на два вопроса журналиста Андрея Колесникова, прокомментировал дело Ивана Сафронова и свою готовность принимать участие в грядущих выборах. Трансляция велась на телеканале «Россия 1».

«Вы правда готовы приступить к исполнению президентских сроков в 2024 году? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей это выглядело жестоко. Оно того стоило?» — спросил президента Колесников.

Путин ответил, что пока не знает, будет ли участвовать в выборах. «Стоило или не стоило — у меня есть универсальное правило. Пойдет на благо страны или нет? Если не пойдет, то не стоило. Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы. Делать это или не делать, посмотрю», — ответил глава государства.

Второй вопрос Колесникова был про дело Ивана Сафронова. Журналист спросил, не слишком ли часто стали применять статью о госизмене в России и можно ли простить Сафронова, если он «оступился». Он отметил, что готов лично поручиться за Сафронова.