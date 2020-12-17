Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Диагноз был поставлен на основе ПЦР-теста, который провели сразу же после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

Отмечается, что глава страны самоизолируется на ближайшую неделю, но продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.

В начале декабря от коронавируса умер экс-президент Франции и основатель «Большой семерки» Валери Жискар д’Эстен. Он скончался в возрасте 94 лет.

По последним данным, во Франции зарегистрировано больше 2,4 млн пациентов с COVID-19. Вылечились около 180 тыс. человек, еще болеют около 2,1 млн. Умерли на сегодняшний день 59 тыс. человек.