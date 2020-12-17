Variety: Берлинский кинофестиваль в 2021 году может пройти онлайн

71-й международный Берлинский кинофестиваль в 2021 году может пройти онлайн. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на свои источники.

Изначально фестиваль собирались провести с 11 по 21 февраля в обычном формате. Однако рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии заставил организаторов изменить планы.

По данным собеседников издания, Берлинале планируется провести в начале марта в виртуальном формате. На начало июня запланировали мини-фестиваль, на котором мировые премьеры покажут традиционно — оффлайн.

Представители Берлинского кинофестиваля не стали официально комментировать ситуацию, заявив, что руководство фестиваля на неделе выступит с заявлением и подробно расскажет о свих планах.

Variety пишет, что Берлинале хотели провести в апреле, однако немецкое правительство, которое берет на себя расходы по проведению мероприятия, не захотело делать этого в 2021 году — ведь улучшится ли ситуация с коронавирусом к тому моменту, неясно.

Годовой бюджет Берлинале в 2020 составил 27,2 млн евро (2,4 млрд рублей). Тогда кинофестиваль прошел в конце февраля и закончился 1 марта. Об итогах фестиваля написал кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский.