Петербургский завод восстановит часы из Нотр-Дама, сгоревшие в пожаре

Петербургский завод «Ракета» займется восстановлением исторических часов собора Нотр-Дам в Париже — тех самых, что пострадали во время пожара в апреле 2019 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Российские специалисты воссоздадут часовой механизм Collin, управлявший четырьмя циферблатами на соборе Парижской богоматери. Оригинальное устройство 1867 года выпуска сгорело.

Реконструкцию решили доверить российским часовщикам, поскольку во Франции утрачена технология производства монументальных механизмов. «Ракета» же имеет опыт создания часов в атриуме Центрального детского мира.

Механизм московских часов, как подчеркнули в пресс-службе завода, считается самым большим в мире — он весит 4,5 тонн, состоит из более чем 5 тыс. деталей и достигает размеров 6 на 7 метров. Конструкция создана из стали, алюминия и титана, покрытых золотом.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. В результате пожара, который продлился больше девяти часов, полностью обгорела и обрушилась крыша вместе со шпилем и часами, огнем была охвачена вся деревянная часть собора. К годовщине трагедии «Афиша Daily» узнала, что происходило с символом французской столицы последние 12 месяцев.