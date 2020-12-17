В России выйдут в повторный прокат знаковые фильмы Ларса фон Триера

Компания «Русский репортаж» выпустит в 2021 году в повторный прокат знаковые фильмы Ларса фон Триера. Большая ретроспектива датского режиссера приурочена к его 65-летию и продлится с конца января до весны. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

28 января в повторный прокат выйдут «Рассекая волны» и «Самый главный босс», 25 февраля — «Мандерлай» и «Эпидемия», 18 марта — «Идиоты» и «Европа», 29 апреля — «Танцующая в темноте» и «Элемент преступления».

Откроется ретроспектива 22 января специальным показом фильма «Рассекая волны» в киноцентре «Октябрь». После показа зрители смогут обсудить ленту с кинокритиком, главредом журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Билеты — здесь.

Последующие премьеры также будут сопровождаться спецпоказами. Почитать подробнее о фильмах и посмотреть прокатное расписание можно на сайте «Русского репортажа».