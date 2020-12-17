Спортивный арбитраж сократил срок отстранения российских атлетов от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от Олимпиад и чемпионатов мира. Они не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, говорится в решении суда.

До этого же момента Россия не сможет претендовать на проведение Олимпиад, Паралимпийских игр и чемпионатов мира, а российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. На соревнованиях, где будут выступать атлеты из России, не будет играть их национальный гимн.

Российское антидопинговое агентство обязано выплатить 1,23 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству в качестве компенсации расходов на проведенное расследование.

Российская сторона может оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. Но сделать это получится, только если во время рассмотрения дела судьи нарушили кодекс или принятые процедуры.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил Россию права принимать участие в международных спортивных мероприятиях на четыре года. Таким образом, суд в Лозанне сократил этот срок на один год.