В России выявили 28  214 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1705 заражений больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской, Вологодской, Псковской областях.