В России выявили 28  214 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1705 заражений больше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской, Вологодской, Псковской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 762 668. За последние сутки вылечились 26 440 человек, за все время —2 202 540. За сутки умерли 587 пациентов, за все время — 49 151.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 74,8 млн человек, 1,6 млн из них умерли, почти 42 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (16,9 млн). Далее — Индия (9,9 млн) и Бразилия (7 млн).