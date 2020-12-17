Путин: к Новому году всем семьям с детьми до семи лет будут выплачены 5000 рублей на ребенка

Владимир Путин на пресс-конференции объявил, что к Новому году всем семьям с детьми до семи лет будут выплачены 5000 рублей на ребенка.

Президент назвал эту инициативу «небольшим скромным подарком» от государства: «Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5000 рублей».

Ранее Путин говорил, что власти думают о новых выплатах на детей и анализируют ситуацию.

Мы собрали главное с прошедшей пресс-конференции.