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«Кому он нужен-то»: Путин — об отравлении Навального и расследовании о Кирилле Шамалове

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:37

На завершающей 2020 год пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос об отравлении Навального. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».

«Почему не возбуждено дело и кто отравил Навального?» — спросил президента корреспондент Life. Путин назвал публикации в СМИ на этот счет «вбросами» и «легализацией материалов американских спецслужб».

«Если это так, а это так, я вас уверяю, это так, то значит, этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб. Но это не значит, что его травить надо, кому он нужен-то? <…> Жена его ко мне обратилась, я тут же в Европу распорядился выпустить», — заявил Путин.

Президент отметил, что расследование об отравителях Навального, в рамках которого утверждалось, что к попытке его убийства причастны восемь сотрудников ФСБ, — это «трюк».

«Это трюк, чтобы дотянуться до определенного уровня, сказать: «Относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба». Этот трюк политической борьбы применяется во всем мире. Не этими трюками надо пользоваться, надо свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, чтобы она была применена в этой стране», — сказал Путин.

Вторая часть вопроса корреспондента была посвящена расследованию о якобы бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове и доле акций компании «Сибур», принадлежащей ему.

Путин заявил, что полистал материал «Важных историй» о Шамалове, но не очень внимательно, потому что «такая компиляция, что читать невозможно». Путин отметил, что «Сибур» не является госкомпанией, а иметь активы за границей запрещено госслужащим.

По словам президента, цель публикации — это месть, «определенное помешательство внутренней политической жизни». «Тем, кто заказывает такие материалы, нужно руководствоваться не соображениями мести, а выстраивать отношения на основе взаимного уважения», — уверен президент.

«Эти вбросы всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство. Вспомните девяностые, войны на Кавказе. С какими клыками меня в западной прессе только ни рисовали — это я все хорошо помню», — описал президент оба расследования.

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