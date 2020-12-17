На завершающей 2020 год пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос об отравлении Навального. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».
«Почему не возбуждено дело и кто отравил Навального?» — спросил президента корреспондент Life. Путин назвал публикации в СМИ на этот счет «вбросами» и «легализацией материалов американских спецслужб».
Президент отметил, что расследование об отравителях Навального, в рамках которого утверждалось, что к попытке его убийства причастны восемь сотрудников ФСБ, — это «трюк».
Вторая часть вопроса корреспондента была посвящена расследованию о якобы бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове и доле акций компании «Сибур», принадлежащей ему.
Путин заявил, что полистал материал «Важных историй» о Шамалове, но не очень внимательно, потому что «такая компиляция, что читать невозможно». Путин отметил, что «Сибур» не является госкомпанией, а иметь активы за границей запрещено госслужащим.
По словам президента, цель публикации — это месть, «определенное помешательство внутренней политической жизни». «Тем, кто заказывает такие материалы, нужно руководствоваться не соображениями мести, а выстраивать отношения на основе взаимного уважения», — уверен президент.
«Эти вбросы всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство. Вспомните девяностые, войны на Кавказе. С какими клыками меня в западной прессе только ни рисовали — это я все хорошо помню», — описал президент оба расследования.